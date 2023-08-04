ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫСТУПИЛ В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках республиканского гастрольного плана министерства культуры Абхазии в четверг, 3 августа, во Дворце культуры им. Д. И. Гулиа г. Ткуарчал прошел концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

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Дорога из Сухума до Ткуарчала пролетела незаметно. Первое, что приятно удивило, – великолепный концертный зал Дворца культуры. Глубокая и большая сцена с прекрасной акустикой и зал, рассчитанный на 300 зрителей. Во-вторых, техническое оснащение. Да, оно не самое новое, но позволяет провести концерт и спектакль любого уровня.

Перед выступлением прошла репетиция, которую провел худрук ансамбля народный артист Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерий Тания. Главное внимание было уделено наиболее сложным и массовым эпизодам. Размеры сцены везде отличаются, поэтому важно, чтобы танцоры точно оказывались на своих местах. После скрупулезной работы все нюансы были выверены, даны последние указания, и танцоры удалились в гримерки готовиться к концерту.

Зал постепенно заполнялся зрителями. Сначала возникло опасение, что людей придёт немного, но напрасно, зал оказался почти полным. Кроме того, с нами приехала небольшая группа туристов из России.

После первых звуков барабана на сцене началась магия. Артисты Госансамбля с помощью хореографии и вокала всего за один час словно рассказали зрителям самое сокровенное об Абхазии, её народе, о горестных и радостных событиях в её истории. Всего один час, а как много образов, красок и ощущений подарил залу этот легендарный творческий коллектив. Зрители были в полном восторге.

Хочется отметить и музыкантов ансамбля. Как правило, они скромно сидят в левом переднем углу сцены, но пульс всего выступления задаётся именно ими. Сосредоточенные лица, безупречный ритм и акценты. Наблюдать это - отдельное удовольствие.

После выступления я поговорил с семейной парой из Чувашии, которая приехала в Ткуарчал из Сухума специально на этот концерт.

«Я просто в культурном шоке. Мне очень понравилось. Ваши артисты подарили нам свою горячую энергетику. Мне кажется, что такие концерты очень сближают наши народы. Я очень люблю Абхазию», – сказал впечатленный танцами и пением Эдуард.

«Слава Богу, что мы приехали в Ткуарчал на этот замечательный концерт. Только ради этого можно побывать в Абхазии. Ваши танцы с удивительно энергичными движениями и глубокие голоса вокалистов дают возможность почувствовать Абхазию», – отметила Елена.

Было сказано ещё много тёплых слов о нашем народе, его гостеприимности и душевности, и я очень отчетливо ощутил, что артисты Госансамбля получили намного больше, чем отдали. Любовь зрителей не заменишь ничем, именно она - основа их желания творить.

Главный вывод прост:. ргастрольный план Минкульта, который курирует главный специалист ведомства Адамыр Гунба, очень важная и успешная инициатива, доказавшая свою значимость и актуальность.

Материал подготовил Алексей Шамба.