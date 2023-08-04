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Абхазия Информ

ДЕНИС ГОНЧАР: «СУВЕРЕНИТЕТ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ»

Новости Пятница, 04 августа 2023 22:02
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ДЕНИС ГОНЧАР: «СУВЕРЕНИТЕТ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ»

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Россия примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Планируется поездка в Сухум и Цхинвал высокопоставленных российских делегаций, в составе которых будут представители законодательной, исполнительной и региональных властей», – сказал директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

«С момента обретения независимости Абхазия и Южная Осетия прошли большой путь становления государственности, укрепления безопасности и развития экономики. Россия оказывала и продолжает оказывать этому всемерное содействие. Достигнуты весомые результаты», – отметил российский дипломат.

По словам Гончара, за эти годы более чем в два раза увеличился ВВП республик. В 2022 году он составил более 45 млрд рублей в Абхазии и около 7 млрд рублей – в Южной Осетии. Стабильно растет товарооборот, расширяются гуманитарные и туристические контакты.

«Важную роль играет реализация инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республик при российском участии. Это способствует модернизации инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты, реальному улучшению качества жизни людей», – сказал Денис Гончар.

Дипломат подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия работают над расширением международных связей в тесной координации с Россией.

«Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», – отметил руководитель четвертого департамента МИД РФ.

В качестве примеров заинтересованного взаимодействия о привел участие абхазских и югоосетинских должностных лиц в праздничных мероприятиях в Никарагуа в июле по случаю очередной годовщины Сандинистской революции. В Сухуме и Цхинвале также ждут гостей из дальнего зарубежья 26 августа, на празднование 15-летия признания Россией независимости РА и РЮО.

«Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре», – подчеркнул Денис Гончар в интервью ТАСС.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 22:13

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