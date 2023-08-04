В СУХУМЕ ПРОЙДУТ XXXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. 4-6 августа в Сухуме, в доджо WKS KASE HA Абхазии, состоятся XXXIV Международные сборы и IV Открытый Кубок Евразии по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха.

Мероприятия пройдут в офлайн и онлайн режимах. Планируется участие спортсменов из Московской, Тульской и Курской областей, Краснодарский, Приморского и Алтайского краев, Татарстана, Крыма, Коми, Карачаево-Черкесской Республики, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Индии, Мексики, Индии, Панамы и Абхазии.

Открытый Кубок Европы состоится 6 августа, начало 12:00.