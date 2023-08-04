 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СНЯЛИ ФИЛЬМ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

Новости Пятница, 04 августа 2023 22:49
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ СНЯЛИ ФИЛЬМ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Фильм «Противостояние» сняли в Абхазии, в главной роли Владимир Вдовиченков. Это вторая экранизация одноименного романа, в первой главным героем был Олег Басилашвили. Зрители увидят новое «Противостояние» в мае будущего года.

Кинокартину по роману советского писателя Юлиана Семенова снимали в июле в Абхазии. Сегодня съемочный процесс завершился. Главную роль в картине исполняет Владимир Вдовиченков.

Новый фильм – не первая экранизация книги Семенова. В 1985 году «Противостояние» экранизировали в СССР, тогда главного героя сыграл Олег Басилашвили.

Новая версия истории о правоохранителях, разыскивающих убийцу, который скрывается под чужим именем, увидит свет спустя почти 40 лет после советской премьеры. «Противостояние» с Вдовиченковым покажут в мае 2024 года в эфире «Первого канала».

«Абхазию мы выбрали потому, что она есть сюжетно в книге, в оригинале, и в старом фильме. Поэтому мы решили эту канву не менять и приехать сюда. Мы снимаем в Абхазии то, что нам понравилось на глаз, красоту», – говорит режиссер Тимур Алпатов.

Режиссер отмечает, новая картина – не ремейк, но переосмысление. Фильм, в отличие от строгого советского, постарались сделать красочным.

В кадр попали озеро Рица и серпантинная дорога на Рицу, Гудаута, порт, аэропорт и набережная в Сухуме, передает Sputnik Абхазия.

«У вас невероятный прекрасный край, прекрасная природа, люди очень добрые, отзывчивые, куда ни придешь, везде угощают. Мы снимали здесь, в Сухуме, на даче Горбачева в Мюссере, потом мы снимали на Рице», – сказал Вдовиченков.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 22:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДУТ XXXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.