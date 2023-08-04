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Абхазия Информ

СМОТР ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПОГРАНОТРЯДА

Новости Пятница, 04 августа 2023 22:59
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СМОТР ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПОГРАНОТРЯДА

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. На территории Пограничного отряда состоялся смотр военной техники, стрелкового штатного оружия, а также моделей беспилотных летательных аппаратов принадлежащих Пограничному отряду республики.

На мероприятии присутствовали врио председателя Службы госбезопасности Абхазии полковник Ахиба и начальник погранотряда СГБ полковник Латипов, который продемонстрировал имеющуюся в распоряжении пограничников технику – бронетранспортёры 80-й модели, зенитные установки ЗУ-23, технику высокой проходимости, предназначенную для перевозки боеприпасов и артиллерийских установок.

Представлен автопарк УАЗ Патриотов, УАЗ Хантеров, используемых для передвижения личного состава, обеспечивающего охрану государственной границы в том числе и на высокогорных участках.

В ходе осмотра были представлены различные виды стрелкового оружия – АК-74, береговые ракетные комплексы «Утес», противотанковые управляемые ракеты «Птурс» и другие.

В современных условиях охраны госграницы необходимо использование беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для дистанционного контроля за удаленными участками границы и координации действий пограничных нарядов.

Полковник Ахиба ознакомился с организацией несения погранслужбы и условиями быта пограничников.

Кабинетом министров при содействии УКСа была заменена кровля в солдатской столовой и складских помещениях.

В ходе осмотра полковником Ахиба были даны указания по приоритетным направлениям для всестороннего обеспечения надежной охраны государственной границы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 23:12

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