В МИНЭКОНОМИКИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТНИКАМИ ТОПЛИВНОГО РЫНКА

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. В Минэкономики Абхазии прошло совещание с участниками топливного рынка. Представители компаний проинформировали о повышении цен на приобретение нефтепродуктов в Российской Федерации и представили данные о текущих остатках.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание участников встречи на необходимость сдерживания цен на внутреннем рынке и недопустимость их резких колебаний.

Повышение цен обусловлено закрытием рядом заводов на регламентные работы и снижением предложения на российском рынке. На рост цен повлияло и повышение биржевых индексов на реализацию нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт.

Действующее законодательство определяет порядок формирования цен на нефтепродукты на основании рыночных механизмов.

Участники топливного рынка продолжают отслеживать рынок России в поисках дешевых поставок.