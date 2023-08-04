В МИНЭКОНОМИКИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТНИКАМИ ТОПЛИВНОГО РЫНКА
Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. В Минэкономики Абхазии прошло совещание с участниками топливного рынка. Представители компаний проинформировали о повышении цен на приобретение нефтепродуктов в Российской Федерации и представили данные о текущих остатках.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание участников встречи на необходимость сдерживания цен на внутреннем рынке и недопустимость их резких колебаний.
Повышение цен обусловлено закрытием рядом заводов на регламентные работы и снижением предложения на российском рынке. На рост цен повлияло и повышение биржевых индексов на реализацию нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт.
Действующее законодательство определяет порядок формирования цен на нефтепродукты на основании рыночных механизмов.
Участники топливного рынка продолжают отслеживать рынок России в поисках дешевых поставок.