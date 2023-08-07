ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. Принятыми оперативно-розыскными мерами установлены подозреваемые в совершении убийства гражданина Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа 1967 г.р., имевшего место 6 августа по ул. Инал-ипа в г. Сухум.

– Саломов Отбек Гуломон-угли 1992 г.р., гражданин Узбекистана.

– Ибрагимов Али Елхан-оглы 1998 г.р., гражданин Азербайджана.

Всем, кто видел данные лица либо знает о месте их пребывания, просьба незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам:

+7 840 229-72-73 дежурная часть МВД РА

+7 840 229-73-00 дежурная часть УВД по г. Сухум