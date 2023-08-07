МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических мероприятий за прошедшую неделю в Гагрском районе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 3500 литров несертифицированной алкогольной продукции.

Реализация продукции без сертификата соответствия качества, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности.

Изъятая алкогольная продукция суррогатного производства признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению.