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Абхазия Информ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Понедельник, 07 августа 2023 18:11
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических мероприятий за прошедшую неделю в Гагрском районе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 3500 литров несертифицированной алкогольной продукции.

Реализация продукции без сертификата соответствия качества, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности.

Изъятая алкогольная продукция суррогатного производства признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 07 августа 2023 18:14

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