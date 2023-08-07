ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 54 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1567 нарушений правил дорожного движения, из которых 70 – нарушение норм тонирования автостекол.

55 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 54 пребывали в состоянии алкогольного опьянения и 1 человек под воздействием наркотических средств.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии https://mvdra.org/news/