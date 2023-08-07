БОЛЬШАЯ ПРОБКА ОБРАЗОВАЛАСЬ НА ВЫЕЗДЕ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. Многокилометровый автомобильный затор образовался на выезде из Абхазии в Россию на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу». Длина затора составляет более 5 км.

О том, что стало причиной затора, не сообщается. Обычно на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу» машины каких-либо проблем не испытывают. Местные жители уже называют нынешнюю пробку беспрецедентной.

При этом в Государственном таможенном комитете республики сообщают, что технических сложностей ни на абхазской, ни на российской стороне нет. Пробка скопилась из-за большого количества машин, которые хотят вернуться в Россию, уверены в ведомстве.