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Абхазия Информ

2-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

Новости Понедельник, 07 августа 2023 18:29
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2-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел IV Открытый Кубок Евразии по каратэ до Шотокан Рю Казэ Ха, среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет, юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, мужчин и женщин 18+, 30-39, 40-49, 50+ лет.

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов и инструкторов из Московской, Тульской и Курской областей, Краснодарского, Примороского и Алтайского краев, Татарстана, Крыма, Коми, КЧР, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Индии, Мексики, Панамы и Абхазии.

В церемонии открытия участвовали: председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, директор МУ Администрации Сухума «Управления по делам молодежи и спорта» Хагба Эльза, руководитель Всемирной Федерации каратэ Игорь Садовников, президент Федерации каратэ-до Шотокан Казе Ха Абхазии, вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан-Рю Казе Ха Ахра Абухба и представитель Российского союза каратэ-до Шотокан Казе Ха в Южном Федеральном округе, вице-президент Российского союза каратэ до Шотокан Казе Ха Владимир Колбасин.

Они поздравили спортсменов с успешным завершением сборов, которые прошли 4-5 августа, и пожелали победы в турнире.

Мероприятие проводилось в офлайн (персональная явка) и онлайн режимах (демонстрация видео выступлений через интернет) с подведением общекомандного зачета.

В общекомандном зачёте офлайн соревнований места заняли:

1-е место Краснодарский край (руководитель В.Колбасин 4 Дан);

2-е место Республика Абхазия (руководитель А.И. Абухба 7 Дан);

3-е место Карачаево-Черкесская Республика (руководитель Д.Х. Джатдоева).

В общекомандном зачёте онлайн соревнований места заняли:

1-е место Россия (руководитель Д.А. Кобзев 7 Дан);

2-е место Узбекистан (руководитель А.А. Сагатов);

3-е место Панама (руководитель С.А. Джошуа 4 Дан).

Состав главной судейской коллегии:

Инспектор – Садовников И.Р., судья международной категории 8 дан WKS KASE HA UNION (Россия Москва).

Главный судья офлайн соревнований – Абухба А.И., судья международной категории 7 дан WKS KASE HA UNION (Абхазия, Сухум).

Главный судья офлайн соревнований – Кобзев Д.А., судья международной категории 7 дан WKS KASE HA UNION (Россия Тула).

Организаторы мероприятия: Государственный комитет по вопросам молодежи и спорту, МУ Администрации г. Сухум «Управление по вопросам молодежи и спорта», Федерация каратэ-до Абхазии.

Победители и призёры соревнований вошли в состав сборной команды Евразии и примут участие в II Кубке Мира, который пройдет с 26 по 27 августа 2023 г. в Индии, г. Ченнайе.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 августа 2023 18:42

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