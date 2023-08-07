11 ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе, зафиксировано 11 пожаров и загораний. По словам пожарных, граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий.