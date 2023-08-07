15 ЛЕТ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. В этом году исполняется 15 лет со дня начала военной наступательной операции в верхней части Кодорского ущелья. Именно она стала решающей в восстановлении территориальной целостности Республики Абхазия.

7 августа в Министерстве обороны прошел круглый стол, посвященный 15-й годовщине освобождения Верней части Кодорского ущелья.

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства обороны, военные эксперты, политологи, представители Службы Государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета, журналисты.

Приветствуя участников круглого стола, Замминистра обороны, полковник Давид Бжания поблагодарил собравшихся за участие в круглом столе. Он отметил значимость данного мероприятия, что «операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. Подобного рода встречи очень полезны. Площадка Министерства обороны открыта».

В рамках круглого стола обсуждались вопросы подготовки и проведения операции по принуждению Грузии к миру, в частности, операции по освобождению верхней части Кодорского ущелья.

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Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья уникальна в своем роде.

По состоянию на начало августа 2008 г, верхняя часть Кодорского ущелья оставалась единственной территорией Абхазии, находящейся под контролем Грузии.

Еще с 1994г., с момента ввода миротворцев особый очаг напряженности во взаимоотношениях Абхазии и Грузии вызвал вопрос верховья Кодорского ущелья, которое было под контролем Грузии. Как известно верхняя часть Кодорского ущелья – это территория Абхазии, историческое название которой – Дал.

25 июля 2006 года под видом проведения полицейской операции Грузия ввела на территорию нашей страны в верховьях Кодора части и подразделения Министерства обороны, внутренних дел, государственной безопасности, департамента охраны государственной границы и других спецслужб. На тот период времени группировка была достаточно мощной. Общая численность группировки войск в разные периоды составляла от 1,5 до 3 тысяч человек.

Целями формирования и ввода данной группировки стали создание плацдарма для нанесения удара на Кодорском оперативном направлении и выхода к столице нашей страны, захват аэропорта в Бабушаре, обеспечение условий для успешного продвижения сухопутной группировки войск Грузии в направлении Гал – Сухум.

Весной и летом 2008 года военно-политическая обстановка вокруг Абхазии складывалась довольно сложная, постоянно происходили провокации в приграничной полосе с Грузией. Систематически происходили нарушения воздушного пространства нашей страны беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Грузии. В период с 2007 по 2008 годы в нашем воздушном пространстве было сбито около 10 беспилотников.

После начала агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии, Вооруженные Силы Абхазии были приведены в боевую готовность «Повышенная». Мы помним, как под массированным обстрелом оказались мирные жители, мирные города, спящий город Цхинвал.

Исходя из договоренностей Абхазии с Южной Осетией, руководством нашей страны были поставлены соответствующие задачи. В соответствии с которыми части и подразделения Министерства обороны, а также резервисты были приведены в разные степени боевой готовности. Планировалось наступление в направлении верхней части Кодорского ущелья, что отвлекло бы силы противника от наступления на Южную Осетию. Руководство всей операцией было возложено на министра обороны генерал-полковника Мираба Кишмария. Были развернуты передовые пункты управления Вооруженных Сил Республики Абхазия на двух главных направлениях. На Кодорском направлении, ППУ дислоцировался в Латах, в расположении бывшего 107 поста российских миротворцев. Старшим был назначен первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками, генерал-майор Закан Нанба. На галском направлении старшим ППУ был назначен заместитель министра обороны по общевойсковой подготовке полковник Александр Павлушко.

Общевойсковое запасное управление находилось непосредственно в Генеральном штабе, руководил им начальник Генштаба генерал-полковник Анатолий Зайцев.

Ставилась задача ввести в действие план по проведению наступательной операции на Кодорском оперативном направлении. Восточной группе войск было приказано занять оборону в соответствии с планом оборонительной операции. В тот же день было сделано оповещение о предоставлении мирному населению верхней части Кодора коридора, чтобы оно покинуло район боевых действий.

В целях недопущения наступательных действий грузинских войск на галском направлении подразделения Восточной группы под командованием генерал-лейтенанта Владимира Ануа заняли боевые позиции в Галском районе. Кроме того, наши подразделения сконцентрировались в возможных районах высадки морских и воздушных десантов. Уже ранним утром 9 августа с появлением у берегов Абхазии кораблей российского Черноморского флота, возможность нападения грузинской армии со стороны моря была нейтрализована. Между 18.39 и 18.50 на удалении 8 миль на траверзе Сухума они атаковали пришедшие туда 5 военных кораблей ВМС Грузии, в результате чего один грузинский корабль получил пробоину и ушел в нейтральные воды.

После ознакомления со складывающейся обстановкой, 9 августа 2008 года Министр обороны приостановил решение ввода войск в Верхний Кодор до особого распоряжения и отдал предварительные команды на разработку нового решения.

Данное решение было связано с тем, что командование располагало достоверными данными об оборонительной системе противника, о взводных и ротных опорных пунктах, инженерных сооружениях. Практически были заминированы и подготовлены к подрыву мосты, ведущие к ущелью. Кроме того, с целью затруднения передвижения, были заминированы скалы вдоль дороги. Для регулярного сообщения с Грузией, завоза вооружения и боеприпасов были заново построены полевой аэродром в Генцвише и военная дорога через горный перевал. В Верхнем Кодоре были созданы запасы оружия, боеприпасов, продовольствия, ГСМ и прочего имущества. Военная инфраструктура позволяла одновременно размещать и готовить к боевым действиям более шести тысяч военнослужащих. Наличие естественных препятствий не позволяло нашим войскам совершать маневры по флангу и в тылу противника, а также применять рейдовые отряды. Наличие системы ПВО противника затрудняло эффективно использовать авиацию, противотанковые средства, имевшиеся в большом количестве у противника, не позволяли использовать на должном уровне бронетанковую технику. Проведение наступления на данный укрепленный район частей и подразделений наших Вооруженных Сил без мощного огневого поражения противника могло привести к значительным потерям среди личного состава и боевой техники.

Было необходимо атаковать противника на глубине их расположения. Поэтому было принято новое решение. 11 августа была применена авиация, которая произвела бомбово-штурмовые удары. Применялись специальные бомбы, которые создавали определенные условия для того, чтобы противник был деморализован. Также была задействована артиллерия. По результатам радиоперехватов группировки силовых структур Грузии в Верхнем Кодоре мы уже знали, что основная сила противника начала уходить в ночь с 11 на 12 августа.

Утром 12 августа наши части и подразделения вошли в верхнюю часть Кодорского ущелья через Куабчарский мост. Одновременно на глубине территории осуществлялась высадка десанта с вертолетов. Сопротивления практически не было.

За время проведения данной операции потери в живой силе – один человек убит, ранено – семь. Травмы различной тяжести получили 2 человека. Потери техники не было. В Верхнем Кодоре захвачено большое количество вооружения и боевой техники.

Операция была спланирована и выполнена блестяще. Все части и подразделения, которые привлекались на решение задач, справились в полном объеме.