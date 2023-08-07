ВЕРХОВНЫЙ СУД ОГЛАСИЛ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ИГОРЯ ГУДАЛИЯ, АСЛАНА ЗУХБА, ГАРРИ АВИДЗБА И АРТУРА ГУДАЛИЯ

Сухум. 7 августа 2023. Абхазия-Информ. Cудебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Екатерины Адлейба, судей Темура Тарба и Беслана Берулава по результатам рассмотрения уголовного дела по первой инстанции, при особом мнении судьи Екатерины Адлейба, огласил обвинительный приговор в отношении Игоря Гудалия, Аслана Зухба, Гарри Авидзба и Артура Гудалия.

Согласно приговору, Игорь Гудалия признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «e», «ж» части 2 статьи 99 (убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), частью 1 статьи 217 УК PA (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения Гудалия И.Е. до вступления приговора в законную силу остается прежней – содержание под стражей.

Аслан Зухба признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «е», «ж» части 2 статьи 99, частью 1 статьи 217 УК РА и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения Зухба А.И. до вступления приговора в законную силу остается прежней – содержание под стражей.

Гарри Авидзба признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РА, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на З года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

В срок содержания Авидзба Г.Х. зачтено нахождение его под стражей с 26 ноября 2021 года по 7 августа 2023 года включительно. В связи с тем, что нахождение осужденного под стражей поглощает назначенное наказание, осужденный Гарри Авидзба освобожден из-под стражи в зале суда.

Артур Гудалия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РА, ему назначено наказание в виде З лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд применил ст.67 УК РА (условное осуждение) и назначенное Артуру Гудалия наказание признал считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Мера пресечения условно осужденного Гудалия А.Ш. в виде личного поручительства, до вступления приговора в законную силу, остается без изменения.

Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течении 15-ти рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора.