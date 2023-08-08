АСЛАН БЖАНИЯ ПОДДЕРЖАЛ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ АГРЕССИИ ГРУЗИИ

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу Республики Южная Осетия по случаю 15-й годовщины начала грузинской агрессии.В обращении говорится:

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю слова поддержки в связи с годовщиной грузинской агрессии против братской Республики Южная Осетия.

Прошло 15 лет со дня начала трагических для всего югоосетинского народа событий. Руководство Грузии приняло решение уничтожения сначала Республики Южная Осетия, а затем и Республики Абхазия.

Грузинская сторона, невзирая на мирные переговоры, которые велись в этот период, применила военную силу по отношению к Южной Осетии.

Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения.

В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты.

Мы выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в трудные времена.

Сегодня сама Российская Федерация столкнулась со сложными вызовами, мы хотим выразить всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу.

Надеемся, что подобные события больше никогда не повторятся, а наши народы будут жить в мире и процветании».