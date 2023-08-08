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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В РЮО ВО ВРЕМЯ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ

Новости Вторник, 08 августа 2023 18:45
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В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В РЮО ВО ВРЕМЯ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. Отдать дань памяти погибшим в посольство Республики Южная Осетия в Абхазии пришли вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, депутаты Парламента и другие.

Бадра Гунба от имени президента и народа Абхазии выразил братскому, многострадальному народу Южной Осетии слова поддержки.

«15 лет прошло с начала тех трагических событий, которые коснулись всего народа Южной Осетии. Несмотря на то, что в тот период шел переговорный процесс, власти Грузии приняли решение военным путем захватить республику Южная Осетия. Благодаря храбрости, отваге и стойкости народа Южной Осетии, а также решительным и слаженным действиям руководства Российской Федерации Грузия была принуждена к миру. Мы все прекрасно знаем, что после реализации своих планов в Южной Осетии, такого рода сценарий готовился и для Абхазии. Мы сегодня вместе с народом Южной Осетии разделяем боль и скорбь», – сказал Гунба.

Вице-президент выразил слова благодарности руководству России, которая в августовские дни приняла судьбоносное решение для народов Южной Осетии и Абхазии. «Сегодня сама Россия столкнулась с новыми угрозами, и я уверен, что мир на условиях России будет достигнут», – сказал Гунба.

Он пожелал народу Южной Осетии мирного неба над головой, развития и процветания.

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев отметил, что сегодня исполнилось 15 лет со дня начала самого коварного преступления против мира и человечества, когда Грузия предприняла очередную попытку геноцида югоосетинского народа, третью за век.

«Сегодня все граждане Осетии участвуют в памятных мероприятиях по погибшим в августе 2008 года», – сказал Боциев.

Посол рассказал о том, что предшествовало нападению Грузии на Южную Осетию и о ходе войны.

«Война в августе 2008 года имеет очень короткую историю, она длилась меньше недели, но ее кровавый след задел слишком многих людей, чтобы она прошла незамеченной. Между начавшимися в ночь с 7 на 8 августа ракетным обстрелом спящего города Цхинвала и завершением 12 августа военной операции по принуждению грузинских властей к миру множество смертей осетинских силовиков, ополченцев, мирных жителей, российских миротворцев, солдат и офицеров российской армии и практически полностью разрушенный город Цхинвал», – рассказал он.

Боциев подчеркнул, что народ Южной Осетии безгранично благодарен и никогда не забудет подвиг российских миротворцев, солдат и офицеров, пришедших на помощь в самые тяжелые августовские дни 2008 года.

«Память об их подвиге золотыми буквами вписана в историю Южной Осетии», – сказал Олег Боциев.

Он напомнил, что за прекращением кровопролития и наказанием грузинского агрессора последовало историческое решение руководства Российской Федерации, ставшее важнейшим событием в истории двух республик. 26 августа 2008 года президентом России Дмитрием Медведевым были подписаны указы о признании независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

«Несмотря на активное противодействие со стороны Грузии, её отказа от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы, ухода от конструктивной повестки на переговорах в Женеве, ежегодного инициирования резолюций генассамблеи ООН, мы остаемся верны избранному пути – от фактического к юридическому признанию суверенитета Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, и этот процесс необратим. В Грузии должны свыкнуться с реальностью. Будущее югоосетинской и абхазской государственности определено народами наших республик», – сказал Боциев.

Он также выразил поддержку Российской Федерации, которая проводит специальную военную операцию на проводит на Украине.

«Сыны Осетии и Абхазии вместе с многонациональным народом России сражаются плечом к плечу, создавая условия, гарантирующие безопасность для стратегического партнера России, а также Южной Осетии и Абхазии. Нам необходимо развивать и укреплять отношения с единственном гарантом нашей безопасности – с братским соседом Россией», – отметил посол.

Он подчеркнул, что геноцид, пережитый народом Южной Осетии от рук грузинских националистов, не может быть ничем оправдан. «Мы не забудем ту боль, которую причинили нам наши южные соседи», – подытожил Боциев.                     

Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что 8 августа 2008 года – памятная дата для всех.

«Это – точка отсчета новой вехи в развитии международных отношений, когда окончательно стало понятно, что с новыми нацистами нельзя бороться только словом, неонацизм нужно искоренять силой оружия, что было сделано в Южной Осетии и что удалось не допустить тогда в Абхазии», – отметил российский дипломат.

«И сейчас абхазские, югоосетинские и российские военнослужащие делают это же на Украине. Символично, что сейчас наши военнослужащие добивают остатки тех грузинских формирований, которые тогда напали на мирный Цхинвал и пытались уничтожить осетинский народ. Мы не допустили этого тогда, не допустим сейчас этого на Украине», – сказал Шургалин.

Он выразил глубокие соболезнования тем гражданам Южной Осетии, кто потерял своих близких, родных, друзей.

«Залог наших побед – это союзнические отношения с Южной Осетией и Абхазией. Так было, есть и будет. Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, неоднократно подчеркивал, что решение, которое российское руководство приняло в августе 2008 года, было трудным, но прошедшие годы показали, что оно было единственно верным решением и не может быть пересмотрено», – подытожил российский посол.

Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших в августе 2008 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 18:56

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