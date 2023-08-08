ЛАША АШУБА: «УВЕРЕНЫ, ЧТО НАСТУПИТ ВРЕМЯ – И СУД ИСТОРИИ ДАСТ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ВСЕМ СОБЫТИЯМ, ПРОИСХОДИВШИМ НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ»
Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. В связи с 15-й годовщиной начала августовской войны в Республике Южная Осетия спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба направил письмо председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Алборову. В письме говорится:
«Уважаемый Алан Юрьевич!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в День скорби выражаю наши искренние сочувствие и поддержку всему народу Республики Южная Осетия, пострадавшему во время войны, развязанной Грузией против Республики Южная Осетия 8 августа 2008 года.
Глубокой болью отложились в наших сердцах известия тех дней о многочисленных жертвах среди мирного населения, югоосетинских ополченцев, российских миротворцев и военных Вооруженных сил Российской Федерации, пришедших на помощь.
Уверены, что наступит время – и суд истории даст объективную оценку всем событиям, происходившим на осетинской земле.
В отношении лиц, виновных в этом военном преступлении, нет срока давности. День скорби в Республике Южная Осетия является символом мужества ее народа и его несгибаемой воли к победе.
Свойственные югоосетинскому народу целеустремленность, стойкость и жизненная энергия помогли ему преодолеть выпавшие испытания и продолжить дело укрепления независимого государства».
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