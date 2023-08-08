 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАША АШУБА: «УВЕРЕНЫ, ЧТО НАСТУПИТ ВРЕМЯ – И СУД ИСТОРИИ ДАСТ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ВСЕМ СОБЫТИЯМ, ПРОИСХОДИВШИМ НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Новости Вторник, 08 августа 2023 18:57
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАША АШУБА: «УВЕРЕНЫ, ЧТО НАСТУПИТ ВРЕМЯ – И СУД ИСТОРИИ ДАСТ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ВСЕМ СОБЫТИЯМ, ПРОИСХОДИВШИМ НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. В связи с 15-й годовщиной начала августовской войны в Республике Южная Осетия спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба направил письмо председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Алборову. В письме говорится:

«Уважаемый Алан Юрьевич!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в День скорби выражаю наши искренние сочувствие и поддержку всему народу Республики Южная Осетия, пострадавшему во время войны, развязанной Грузией против Республики Южная Осетия 8 августа 2008 года.

Глубокой болью отложились в наших сердцах известия тех дней о многочисленных жертвах среди мирного населения, югоосетинских ополченцев, российских миротворцев и военных Вооруженных сил Российской Федерации, пришедших на помощь.

Уверены, что наступит время – и суд истории даст объективную оценку всем событиям, происходившим на осетинской земле.

В отношении лиц, виновных в этом военном преступлении, нет срока давности. День скорби в Республике Южная Осетия является символом мужества ее народа и его несгибаемой воли к победе.

Свойственные югоосетинскому народу целеустремленность, стойкость и жизненная энергия помогли ему преодолеть выпавшие испытания и продолжить дело укрепления независимого государства».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 19:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В РЮО ВО ВРЕМЯ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РЫДВАНА ХАН-ИПА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.