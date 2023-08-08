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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РЫДВАНА ХАН-ИПА

Новости Вторник, 08 августа 2023 19:00
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РЫДВАНА ХАН-ИПА

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 06 августа 2023 года, примерно в 21 часов 30 минут, в городе Сухум, неустановленное следствием лицо, находясь во дворе многоквартирного дома N°4. расположенного по улице Джонуа, имея прямой преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти гражданину Хан-ипа Рыдвану Илхановичу, из имевшегося при себе ранее незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия неустановленного образца, предположительно пистолета, калибра 9 мм, осознавая общественную опасность своих действий, произвел не менее 8 выстрелов в Хан-ипа Р.И., находящегося на территории двора вышеуказанного многоквартирного дома, в результате чего последний получил множественные огнестрельные ранения в области туловища и конечностей, от которых скончался на месте.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершенному преступлению гражданина Республики Узбекистан Саломова Ойбека Гуломон Угли 1992 года рождения и гражданина Республики Азербайджан Ибрагимова Али Елхан-оглы 1998 года рождения.

07 августа 2023 года в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанные лица были задержаны и водворены в ИВС МВД РА.

В ближайшее время органом предварительного расследования в отношении Саломова Г.У и Ибрагимова А.Е. в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 19:07

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