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Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ЮГООСЕТИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Вторник, 08 августа 2023 19:14
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В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ЮГООСЕТИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. В день 15-ой годовщины военной агрессии в Южной Осетии, в Госкомитете по делам молодежи и спорта приняли делегацию спортсменов из Южной Осетии, которые прибыли в Абхазию для участия в Международном турнире по настольному теннису памяти Омара Кварчия.

«Наши дорогие спортсмены, тренеры, представители Федерации настольного тенниса очень приятно вас всех видеть в стенах Госкомитета по делам молодежи и спорта. Наша задача помнить, чтить эту трагическую дату и передавать младшим поколениям память о подвиге старшего поколения», – сказал председатель Госкомитета Таращ Хагба.

«Это были пять дней ада», – подчеркнул президент Федерации настольного тенниса Республики Южная Осетия Мириам Джиоев.

Заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава сказал, что по работе часто приходится бывать в Южной Осетии.

«После войны была разруха. Но, по чуть-чуть город стал преображаться и сейчас видно, что жизнь налаживается. Показателем этого являются детишки, которые приезжают на соревнования, с каждым годом все больше и больше», – сказал Карчава.

Он также отметил, что делегация из Южной Осетии участвовала в двух акциях Госкомитета: военно-исторической экспедиции «Тропой Героев» и траурной акции «Свеча памяти».

«Спасибо, что уделяете столько внимания нам», – сказал в завершении встречи Джиоев.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 19:19

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