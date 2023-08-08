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Абхазия Информ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННУЮ ИНОМАРКУ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 08 августа 2023 19:19
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННУЮ ИНОМАРКУ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 8 августа 2023. Абхазия-Информ. Житель Томской области ввез из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС легковое транспортное средство. С целью уклонения от уплаты таможенных платежей представил таможенному органу фиктивные документы, согласно которым автомобиль «Toyota Celsior» заявлено как транспортное средство международной перевозки.

Однако, спустя некоторое время данный автомобиль был установлен сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни на территории города Севастополя.

Во взаимодействии с сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю транспортное средство было остановлено в потоке движения.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни установлено, что житель Томской области использует автомобиль «Toyota Celsior» в личных целях – для перевозки на территории РФ себя и членов семьи. Об этом свидетельствовали личные вещи, обнаруженные при осмотре салона и багажника автомобиля, а также материалы фото-видео фиксации, представленные ГИБДД УМВД России городу Севастополю.

Автомобиль изъят и передан на ответственное хранение.

Кроме того, гражданину предстоит уплатить таможенные платежи и пени на общую сумму в размере более 2,5 миллионов рублей.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 08 августа 2023 19:22

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