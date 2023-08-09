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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ

Новости Среда, 09 августа 2023 22:01
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Абхазии А. Агрба проведена коллегия Генеральной прокуратуры по итогам работы органов прокуратуры за 1-ое полугодие 2023года.

На коллегии присутствовали заместители генпрокурора, начальники и заместители начальников управлений Генпрокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, прокуроры районов, прокурор города Сухум,   специализированные прокуроры и их заместители.        

С информацией о состоянии законности и правопорядка в республике и о проделанной работе по их укреплению выступил и.о. первого заместителя   генпрокурора Д. Амичба.

В своем выступлении Амичба озвучил статистические данные о количестве возбужденных и рассмотренных в суде уголовных дел по категориям, количестве исковых заявлений поданных в суд и другую статистическую информацию за рассматриваемый период.

С отчетом о проделанной работе также выступили прокурор города Сухум,   прокуроры районов и специализированные прокуроры.

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и правопорядка в Республике и работе органов прокуратуры за 1-ое полугодие 2023 года, коллегия Генеральной прокуратуры приняла решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений Генпрокуратуры и прокурорам на местах, для исполнения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 09 августа 2023 22:08

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