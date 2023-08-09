ОБНАРУЖЕНА РАЗЫСКИВАЕМАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, проводимых в рамках розыскного дела по факту исчезновения Сельвян Джульетты Акоповны 1994 г.р., последняя обнаружена в лесном массиве села Владимировка.

Ранее, в отдел внутренних дел по Гулрыпшскому району поступило заявление о том, что Сельвян Д. А. примерно в 4 часа утра 30 июля ушла из дома по месту проживания в с. Кацикыт в неизвестном направлении, имея при себе сотовый телефон и паспорт гражданина Абхазии на ее имя, и по настоящее время о ее местонахождении было неизвестно.

Розыскные и поисковые мероприятия проводили сотрудники Гулрыпшского РОВД совместно с волонтерами из числа жителей района.