БУДУЩИЕ ОФИЦЕРЫ МВД ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. В торжественной обстановке клятву верности закону и служебному долгу принесли будущие офицеры из Абхазии, направленные на учебу в специализированные высшие учебные заведения МВД России.
Принятие присяги для каждого милиционера серьезный шаг – это особая ответственность, гражданский долг и вступление в профессию.
В течение пяти лет курсантам предстоит кропотливо осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально значимые личностные качества.
Об этом сообщает сайт МВД.