МВД И АГУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МИЛИЦИИ

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра внутренних дел Роберта Киут с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия. Участники встречи обсудили основные параметры учебного плана по направлению Юриспруденция, реализуемого в гособразовательном учреждении «Высшая школа милиции МВД РА им. В.Х. Смыр».

Согласно новому плану, теперь выпускники высшей школы милиции будут оканчивать учебное заведение в качестве обладателей высшего образования, а не среднеспециального, как это было ранее.

Существенно расширен список дисциплин, увеличены образовательные часы. Для разработки новой методики руководство МВД обратилось в главный вуз страны – АГУ, где ректоратом было принято решение оказать всяческое содействие Министерству внутренних дел.

Наличие среднего специального образования ограничивает сотрудников правоохранительных органов в карьерном росте, в частности, в присвоении очередных специальных званий старшего командного состава. Теперь же, для выпускников школы милиции МВД в статусе высшего государственного учебного заведения подобные проблемы останутся позади, уверен министр внутренних дел Роберт Киут.

«Я считаю, что это нововведение очень полезно для наших курсантов. Список новых дисциплин, которые мы ввели, существенно отразится на улучшении их образования. После окончания школы милиции перед ними откроются новые двери, они будут востребованы во всей системе правоохранительных органов. Как только мы правильно запустим этот процесс, у нас и количество желающих обучаться возрастет. Хочу выразить Вам благодарность, Алеко Алексеевич, за проделанную педагогическим составом работу», – отметил Роберт Киут.

Алеко Гварамия подчеркнул, что вуз будет и далее оказывать всяческое содействие министерству в подготовке кадров.

«Я рад, что наш выпускник, министр внутренних дел Роберт Витальевич решил пойти именно таким путем, обратившись в наш ВУЗ с целью поднять качество учебного процесса в высшей школе милиции. Это теперь и наш престиж, у нас большой опыт, мы на всех этапах готовы сотрудничать с педагогами школы милиции», – сказал Алеко Гварамия.

На данном этапе утвержден учебный план, однако, основная работа еще впереди. МВД в полной мере понимает и осознает колоссальную ответственность и нагрузку, которая необходима для поднятия уровня обучения в высшей школе милиции, подчеркнул Роберт Киут.

Как отметил декан Юридического факультета АГУ Сергей Смыр, который непосредственно руководил разработкой учебного плана, подобное нововведение будет стимулировать курсантов школы милиции и, несомненно, поднимет престиж службы в органах внутренних дел.

После детального обсуждения документ подписали Роберт Киут и Алеко Гварамия. Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере образования, что является важнейшим фактором в плане воспитания будущих поколений.

Во встрече приняли участие начальник Высшей школы милиции подполковник милиции Игорь Бразильский, начальник кафедры специальных дисциплин ВШМ МВД старший лейтенант милиции Майя Лагвилава, первый проректор АГУ Роман Дбар.

Об этом сообщает сайт МВД.