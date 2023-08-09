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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЕДУПРАВЛЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ДОСТАВИЛИ В СОЧИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП

Новости Среда, 09 августа 2023 22:22
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СОТРУДНИКИ МЕДУПРАВЛЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ДОСТАВИЛИ В СОЧИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. По обращению руководства Гагрской районной больницы сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сочинскую 4-ю больницу россиян, пострадавших накануне в автоаварии в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Гагрском районе.

Еще одну женщину с переломами планируют направить в больницу Сочи 10 августа. У пострадавших российских туристов переломы трубчатых костей.

Из 14 пострадавших в аварии двое были местными, остальные – туристами из России, всех доставили в Гагрскую больницу и оказали им медицинскую помощь. Два человека погибли – это 66-летний житель Абхазии водитель кроссовера и 27-летняя россиянка – жительница Крыма.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 09 августа 2023 22:42

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