В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ПЕНСИЯМИ

Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария.

По поручению президента Аслана Бжания правительство подготовило предложения по единовременной выплате пособия в текущем году четырем категориям семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей каждому члену семьи погибшего по категориям:

1) на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего в Отечественной войне народа Абхазии;

2) семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев;

3) семьи погибших с октября 1993 г. по декабрь 1994 г. добровольцев;

4) лица, имеющие право на пенсию по инвалидности и являющиеся членами семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Общее количество получателей составит 1150 человек. Выплаты будут производиться из бюджета Пенсионного фонда.

На совещании было отмечено, что в рамках поручений президента правительство завершает выработку предложений по повышению с 1 января 2024 года размера пенсий инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и семьям погибших в ОВНА. Повышение размера пенсии охватит 5 тысяч 62 получателя.

Премьер-министр поручил завершить расчеты и представить окончательные предложения в ближайшее время.

Об этом сообщает сайт КМ.