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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МККК

Новости Четверг, 10 августа 2023 20:36
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МККК

Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с делегацией Международного Комитета Красного Креста – представителем МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Аньес Коту, главой миссии в Абхазии Родриго де Резенде и его заместителем Борисом Казанба.

Представители МККК проинформировали Александра Анкваб о работе по поиску пропавших без вести в результате военного конфликта с Грузией и идентификации обнаруженных останков.

Как сообщила Аньес Коту, на сегодняшний день идентифицированы останки еще двух граждан Абхазии. Работа в этом направлении продолжается, ее осуществляют судмедэксперты и генетики в специальной лаборатории МККК. В то же время миссия так же активно продолжает поиски пропавших.

Представители МККК инициировали создание местной структуры, которая будет заниматься поисками в координации со специалистами миссии, чтобы придать этому процессу новый импульс.

Родриго де Резенде и Аньес Коту обсудили с премьер-министром ряд организационных и технических вопросов, взаимодействие с органами власти Абхазии в целях повышения эффективности совместной работы.

Александр Анкваб отметил особую важность Миссии МККК и помощь, которую на протяжении многих лет она оказывает.

«Правительство Абхазии высоко ценит вашу работу, которая носит гуманитарный характер. Для нас исключительно важно установить судьбу каждого пропавшего в результате войны человека, это является государственной задачей. С учетом того, какую значимую для родственников пропавших без вести, для всех нас миссию осуществляют представители Международного Комитета Красного Креста, мы всегда открыты для сотрудничества с вами, заинтересованы в этом и подтверждаем свое намерение оказывать всестороннее содействие Миссии и впредь», – подчеркнул премьер-министр.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 августа 2023 20:44

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