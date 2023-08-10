12 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ВЫЯВИЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЙДОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ . Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадуа прошло вечером 9 августа.

Сотрудники Управления и территориальных подразделений Госавтоинспекции, СОБР и УЭБиПК Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на Гудаутский и Гагрский районы, где наиболее оживленное движение, в том числе, в виду пика курортного сезона и роста количества автотранспортных средств на республиканской трассе.

Сотрудникам поручено делать упор на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях Законе, особое внимание руководство министерства внутренних дел уделяет недопущению управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Сотрудников сопровождает врач-лаборант мобильной экспертной бригады республиканского наркологического диспансера, которая проводит освидетельствование водителей. Попутно руководители проверяют работу стационарных постов, их укомплектованность.

Министр внутренних дел акцентировал внимание сотрудников на недопущение езды граждан на автомобилях с затонированными лобовыми стёклами. Пленка значительно ухудшает обзорность для водителей.

Темная пленка мешает заметить вышедших на дорогу людей, ухудшает обзор и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. В случае обнаружения подобного правонарушения сотрудникам поручено оперативно реагировать, помимо оформления протокола об административном нарушении автомобиль растонировать на месте.

Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. Поток машин в западной стороне Республики значительно вырос с июля, что отрицательно сказывается на статистике ДТП в последнее время. 236 протоколов за нарушение правил дорожного движения составили сотрудники милиции в ходе рейда. 12 человек лишены права управления автотранспортным средством за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Рейдовые мероприятия, как отметил министр внутренних дел, будут продолжены до минимизации нарушений ПДД.

«Наша задача – спасти жизни наших граждан, наших туристов и обеспечить безопасность дорожного движения в республике», – резюмировал Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.