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Абхазия Информ

«ЕДИНЫЙ БИЛЕТ» В АБХАЗИЮ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ ТУРИСТОВ

Новости Четверг, 10 августа 2023 21:49
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«ЕДИНЫЙ БИЛЕТ» В АБХАЗИЮ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ ТУРИСТОВ

Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ. «Единый билет» в Абхазию стал в полтора раза популярнее в 2023 году, чем годом ранее. Три тысячи путешественников отправились в Абхазию благодаря этому способа.

Пресс-служба Единой транспортной дирекции отмечает, что перевозки туристов по «единому билету» начались в апреле и завершатся 30 сентября. В августе таким способом воспользовались 967 пассажиров.

44% путешественников отдыхают в Пицунде, а 27% – в Гаграх. Также можно попасть в Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Отмечается, что отдыхающим нравится данная услуга тем, что можно заплатить за все сразу единожды.

http://runews24.ru/

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 августа 2023 22:01

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