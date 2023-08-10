ИЗ СТАЦИОНАРА ВЫПИСАНЫ СЕМЬ ПОСТРАДАВШИХ В АВАРИИ В ГАГРЕ
Новости Четверг, 10 августа 2023 21:29
Сухум. 10 августа 2023. Абхазия-Информ. Из Гагрской больницы выписали семерых пострадавших во время аварии. Сейчас на стационарном лечении остаются трое пациентов, состояние из пострадавших стабильно тяжелое, двое в травматологическом отделении и их жизнь вне опасности.
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли два человека, 12 – госпитализированы с различными травмами.
На другой день, в Сочинскую больницу были перевезены двое пациентов с со сложными переломами.