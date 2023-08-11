МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ ПРОХОДИТ В СУХУМЕ

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ . XV Международный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, проходит в Сухуме с 10 по 13 августа.

11 августа во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоялась церемония открытия. Гостей и участников турнира поприветствовали председатель Госкомитета по дела молодежи и спорта Таращ Хагба, заместитель главы Администрации города Сухум Автандил Сурманидзе и президент Федерации настольного тенниса Абхазии, заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава, член Общественной палаты Абесалом Кварчия.

На церемонии открытия присутствовали семья и друзья Омара Кварчия, заместитель главы Администрации города Сухум Леон Кварчия, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба, мастер спорта России по настольному теннису Эрика Кварчия.

В теннисном турнире среди детей принимают участие 80 спортсменов из городов и районов Абхазии, Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской области, КБР, Ставропольского края, Москвы и Адыгея..

Соревнования среди взрослых стартуют 12 августа, в них ожидается участие около 60 спортсменов.