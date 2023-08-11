ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦА
Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. В связи с подготовкой и проведением в Сухуме мероприятий, посвященных чествованию мужества и героизма защитников свободы, независимости и суверенитета Республики Абхазия, пришедших на помощь народу Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 гг., глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню добровольца», который отмечается в Абхазии 15 августа.
Согласно распоряжению, Управление культуры проведёт 15 августа в 15 часов в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба торжественное заседание и театрализованное представление «Позывной «Двенадцатый». Вход свободный.
Начнётся все с официальной части, где зачитают поздравление от президента. Затем, под номером позывного номер один – Султана Сосналиева, пройдет мероприятие – театрализованное представление, в котором расскажут обо всех добровольцах. В мероприятии примут участие актеры Русского драмтеатра им. Искандера, Абхазского драмтеатра им. Чанба, артисты эстрады и танцоры хореографических ансамблей.
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