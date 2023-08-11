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Абхазия Информ

АВТАНДИЛ ДЖИНДЖОЛДИЯ ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Суббота, 12 августа 2023 00:11
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АВТАНДИЛ ДЖИНДЖОЛДИЯ ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания дали согласие на назначение Автандила Джинджолия на должность директора департамента экономики и транспорта Администрации,

Представляя кандидатуру Джинджолия, председатель Собрания Дмитрий Осия ознакомил коллег с его биографией и подчеркнул, что у Автандила Амирановича большой опыт работы в налоговой службе с 1994 по 2022 год, ему присвоен чин «Советник налоговой службы II класса». Джинджолия работал на различных должностях, в том числе был заместителем начальника, а позже начальником Инспекции министерства по налогам и сборам по городу Сухум.

По словам Осия, Джинджолия знает каждого предпринимателя, работающего в столице, знает экономическую ситуацию, у него есть своё видение её развития и деятельности Департамента в целом.

Председатель постоянно действующей депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхеидзе сообщил, что предварительно состоялось заседание, на котором депутаты познакомились с Джинджолия, обсудили деятельность департамента и высказали свои пожелания его руководителю. Чхеидзе, так же как и Осия, поддержал кандидатуру Автандила Джинжолия.

Сам Джинджолия поделился планами, рассказал о том, какие будут предприниматься меры для улучшения деятельности общественного транспорта, о планах по созданию новых производственных площадей. Он также сообщил, что в течение двух с половиной месяцев его работы в должности исполняющего обязанности директора департамента, коллектив помимо выдачи патентов на право торговли, занимался лицензированием предпринимателей, реализующих вино-водочные и табачные изделия, работал над индикативным планом, сотрудники оказывали консультативную помощь предпринимателям.

По итогам тайного голосования Автандил Джинджолия был единогласно назначен на должность директора департамента экономики и транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 12 августа 2023 00:13

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