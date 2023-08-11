БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ ЗА 2022 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 111%
Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Начальник Управления финансов Администрации города Сухум Алхас Лагвилава представил депутатам подробный отчет об исполнении бюджета за прошлый год.
По его словам, доходная часть бюджета была выполнена на 111%. Основные параметры по доходам составили 1 690 656 200 рублей, по расходам – 1 553 802 500 рублей. Превышение доходов составило 65 853 700 рублей.
По словам председателя депутатской постоянно действующей комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давида Чхеидзе, благодаря увеличению доходной части бюджета в столице было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни людей.
«От имени комиссии и себя лично рекомендую принять представленный Администрацией отчет исполнения бюджета за 2022 год», – сказал Давид Чхеидзе.
Одиннадцатью голосами из двенадцати отчет был утвержден.
Об этом сообщает пресс-служба СГС.
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