БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ ЗА 2022 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 111%

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ . Начальник Управления финансов Администрации города Сухум Алхас Лагвилава представил депутатам подробный отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

По его словам, доходная часть бюджета была выполнена на 111%. Основные параметры по доходам составили 1 690 656 200 рублей, по расходам – 1 553 802 500 рублей. Превышение доходов составило 65 853 700 рублей.

По словам председателя депутатской постоянно действующей комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давида Чхеидзе, благодаря увеличению доходной части бюджета в столице было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни людей.

«От имени комиссии и себя лично рекомендую принять представленный Администрацией отчет исполнения бюджета за 2022 год», – сказал Давид Чхеидзе.

Одиннадцатью голосами из двенадцати отчет был утвержден.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.