АБХАЗИЯ И СОЧИ ВОШЛИ В ТОП-5 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ В КОНЦЕ ЛЕТА
Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. В ассоциации туристических операторов назвали самые доступные пляжные курорты. Специалисты проанализировали страны по стоимости и составили рейтинг самых привлекательных.
Самой доступным направлением для десятидневного отдыха в конце августа стала Абхазия. За отпуск на черноморском побережье обойдется туристу в 65,7 тысячи рублей за одного человека, в стоимость включен перелет. Эксперты отметили, что цена возросла, но не значительно, показатель вырос на 22%.
Отпуск на побережье в Сочи будет дороже, нежели чем в Абхазии. Тур с перелетом обойдется путешественнику в 71 тысячу рублей. Геленджик напротив подешевел, снижение составило 19%. Стоимость тура составляет 78 тысяч рублей вместе с авиабилетами.
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