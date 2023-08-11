АБХАЗИЯ И СОЧИ ВОШЛИ В ТОП-5 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ В КОНЦЕ ЛЕТА

Самой доступным направлением для десятидневного отдыха в конце августа стала Абхазия. За отпуск на черноморском побережье обойдется туристу в 65,7 тысячи рублей за одного человека, в стоимость включен перелет. Эксперты отметили, что цена возросла, но не значительно, показатель вырос на 22%.

Отпуск на побережье в Сочи будет дороже, нежели чем в Абхазии. Тур с перелетом обойдется путешественнику в 71 тысячу рублей. Геленджик напротив подешевел, снижение составило 19%. Стоимость тура составляет 78 тысяч рублей вместе с авиабилетами.