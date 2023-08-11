 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И СОЧИ ВОШЛИ В ТОП-5 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ В КОНЦЕ ЛЕТА

Новости Суббота, 12 августа 2023 00:16
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ И СОЧИ ВОШЛИ В ТОП-5 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ В КОНЦЕ ЛЕТА

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. В ассоциации туристических операторов назвали самые доступные пляжные курорты. Специалисты проанализировали страны по стоимости и составили рейтинг самых привлекательных.

Самой доступным направлением для десятидневного отдыха в конце августа стала Абхазия. За отпуск на черноморском побережье обойдется туристу в 65,7 тысячи рублей за одного человека, в стоимость включен перелет. Эксперты отметили, что цена возросла, но не значительно, показатель вырос на 22%.

Отпуск на побережье в Сочи будет дороже, нежели чем в Абхазии. Тур с перелетом обойдется путешественнику в 71 тысячу рублей. Геленджик напротив подешевел, снижение составило 19%. Стоимость тура составляет 78 тысяч рублей вместе с авиабилетами.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 12 августа 2023 00:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ ЗА 2022 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 111% ГОСАНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫСТУПИЛ В ОЧАМЧЫРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.