 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОСАНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫСТУПИЛ В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Суббота, 12 августа 2023 00:18
Оцените материал
(0 голосов)
ГОСАНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫСТУПИЛ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца состоялся в Очамчыре в четверг, 10 августа. Выступление было организовано министерством культуры в рамках Республиканского гастрольного плана.

***

Зал был переполнен. Получить удовольствие от концерта легендарного ансамбля пришли жители и гости Очамчыры, а также официальные лица – глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, заместитель Аппарата Кабмина, заслуженный артист Абхазии Зураб Маршан, председатель Совета старейшин Аполлон Думаа, работники министерства культуры республики и отдела культуры района.

Артисты покорили зрителей абхазскими народными танцами и вокально-хореографическими картинами «Абхазская свадьба», «Ауапакуашара» («Танец с бурками»), хороводный танец «Аурашьа».

Прозвучали народные абхазские песни, в том числе «Гудиса», «Вдовы», шуточная «Рафида», героические «Озбакь» и «Кяхба Хаджарат», старинная походная «Саматхуа» и знаменитая «О скале».

Но это только то, что видели и слышали довольные и благодарные зрители.

Артисты начали работать за несколько часов до концерта. Сцена Дворца культуры им. Р. Цвижба не очень большая, что сковывало движения особенно в массовых и быстрых сценах.

По выражению худрука ансамбля народного артиста Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерия Тания, в таких условиях важен каждый сантиметр. Буквально. Он лично отодвигал боковые кулисы, снова и снова расставлял танцоров, добиваясь прямых линий, с одной стороны, и пространства для свободы движений, с другой. Я в очередной раз поразился тому, какой же это все-таки тяжёлый труд - руководить таким коллективом и работать в нём.

Валерий Константинович отметил, что танцы – это очень сложный вид искусства и не только из-за постоянных репетиций.

«В нашем деле случаются травмы. Есть случаи, когда на восстановление может уйти целый год. Для танцора – это очень непростой период, как и для коллектива», – отметил он.

«Работайте внимательно, чтобы всё было красиво», – по-отечески наставлял худрук артистов.

Я поинтересовался, как он оценивает возможность Госансамбля практически каждую неделю выступать перед зрителями. Валерий Константинович отметил, что это очень полезно и держит артистов в хорошем тонусе.

«Можно сказать, что каждый концерт – это своеобразная генеральная репетиция перед выступлением в Сухумской филармонии, к которому мы должны подойти в максимальной форме», – сказал Тания.

После концерта несколько благодарных слов в адрес артистов Госансамбля сказал Беслан Бигвава.

«Спасибо вам за огромный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры. Именно благодаря вам нас знает мир», – подчеркнул он.

Зрители с удовольствием делились впечатлениями.

«Как благородно и красиво выглядят люди, глубоко погруженные в национальную культуру», – сказал Сергей, который каждый год приезжает в Очамчыру на отдых.

«Ваши девушки прелестные и прекрасные. Сколько красоты, грации и энергии в каждом их движении», – отметила Инна из Краснодара.

«Меня впечатлила не только хореография, но и вокал с музыкой. Спасибо за удовольствие, эти впечатления надолго останутся со мной», – поделился местный житель Дамей.

Республиканский гастрольный план – это не просто слова на бумаге, а реально действующий проект, который решает конкретные задачи: наполняет сердца зрителей национальной культурой и поддерживает на высоком уровне профессионализм творческих коллективов.

Материал подготовил Алексей Шамба

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 12 августа 2023 00:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И СОЧИ ВОШЛИ В ТОП-5 САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ В КОНЦЕ ЛЕТА ПЛАНОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ ПРОВЕДЕНЫ СОБР МВД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.