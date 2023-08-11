ГОСАНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫСТУПИЛ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ . Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца состоялся в Очамчыре в четверг, 10 августа. Выступление было организовано министерством культуры в рамках Республиканского гастрольного плана.

Зал был переполнен. Получить удовольствие от концерта легендарного ансамбля пришли жители и гости Очамчыры, а также официальные лица – глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, заместитель Аппарата Кабмина, заслуженный артист Абхазии Зураб Маршан, председатель Совета старейшин Аполлон Думаа, работники министерства культуры республики и отдела культуры района.

Артисты покорили зрителей абхазскими народными танцами и вокально-хореографическими картинами «Абхазская свадьба», «Ауапакуашара» («Танец с бурками»), хороводный танец «Аурашьа».

Прозвучали народные абхазские песни, в том числе «Гудиса», «Вдовы», шуточная «Рафида», героические «Озбакь» и «Кяхба Хаджарат», старинная походная «Саматхуа» и знаменитая «О скале».

Но это только то, что видели и слышали довольные и благодарные зрители.

Артисты начали работать за несколько часов до концерта. Сцена Дворца культуры им. Р. Цвижба не очень большая, что сковывало движения особенно в массовых и быстрых сценах.

По выражению худрука ансамбля народного артиста Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерия Тания, в таких условиях важен каждый сантиметр. Буквально. Он лично отодвигал боковые кулисы, снова и снова расставлял танцоров, добиваясь прямых линий, с одной стороны, и пространства для свободы движений, с другой. Я в очередной раз поразился тому, какой же это все-таки тяжёлый труд - руководить таким коллективом и работать в нём.

Валерий Константинович отметил, что танцы – это очень сложный вид искусства и не только из-за постоянных репетиций.

«В нашем деле случаются травмы. Есть случаи, когда на восстановление может уйти целый год. Для танцора – это очень непростой период, как и для коллектива», – отметил он.

«Работайте внимательно, чтобы всё было красиво», – по-отечески наставлял худрук артистов.

Я поинтересовался, как он оценивает возможность Госансамбля практически каждую неделю выступать перед зрителями. Валерий Константинович отметил, что это очень полезно и держит артистов в хорошем тонусе.

«Можно сказать, что каждый концерт – это своеобразная генеральная репетиция перед выступлением в Сухумской филармонии, к которому мы должны подойти в максимальной форме», – сказал Тания.

После концерта несколько благодарных слов в адрес артистов Госансамбля сказал Беслан Бигвава.

«Спасибо вам за огромный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры. Именно благодаря вам нас знает мир», – подчеркнул он.

Зрители с удовольствием делились впечатлениями.

«Как благородно и красиво выглядят люди, глубоко погруженные в национальную культуру», – сказал Сергей, который каждый год приезжает в Очамчыру на отдых.

«Ваши девушки прелестные и прекрасные. Сколько красоты, грации и энергии в каждом их движении», – отметила Инна из Краснодара.

«Меня впечатлила не только хореография, но и вокал с музыкой. Спасибо за удовольствие, эти впечатления надолго останутся со мной», – поделился местный житель Дамей.

Республиканский гастрольный план – это не просто слова на бумаге, а реально действующий проект, который решает конкретные задачи: наполняет сердца зрителей национальной культурой и поддерживает на высоком уровне профессионализм творческих коллективов.

Материал подготовил Алексей Шамба