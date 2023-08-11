ПЛАНОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ ПРОВЕДЕНЫ СОБР МВД
Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Личный состав специального отряда быстрого реагирования министерства внутренних дел Абхазии в рамках организации занятий по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия для проведения учебных стрельб отбыл на полигон в с. Цабал.
Поставленные учебно-боевые задачи отрабатывались из имеющегося штатного стрелкового огнестрельного оружия и боевой техники, усовершенствовалась тактико-специальная подготовка.
Бойцы спецотряда поражали неподвижные и движущиеся цели на дистанциях от 100 до 300 метров, с переносом огня по фронту. Отрабатывали профессиональные навыки ведения прицельного огня из бронетранспортера как с места, так и со сменой огневой позиции.
В ходе практических занятий собровцы продемонстрировали навыки маскировки, точность ведения огня, а также умение безошибочно ориентироваться на местности.
Сотрудники СОБРа отбираются по особым физическим и морально-волевым качествам и выполняют самые сложные и ответственные задачи. Среди них – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождение заложников.
Об этом сообщает сайт МВД.
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