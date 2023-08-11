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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ПРЯМАЯ ЛИЧНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО, КТО УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Новости Суббота, 12 августа 2023 00:28
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РОБЕРТ КИУТ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ПРЯМАЯ ЛИЧНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО, КТО УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Сухум. 11 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут обратился к гражданам с призывом соблюдать правила дорожного движения.

«Уважаемые граждане!

За 10 последних дней в республике произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло пять человек, 18 – получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших есть гости, приехавшие в Абхазию на отдых.

Статистика свидетельствует, что август – самый аварийный месяц. В разгар курортного сезона, периода отпусков к нам приезжают тысячи автомобилистов, многократно увеличивается автомобильный поток. К тому же, значительно выросло число местных транспортных средств. Негативное влияние на обстановку оказывают и аномальные погодные условия.

Госавтоинспекция ежедневно, в круглосуточном режиме, выявляет более двухсот нарушений правил дорожного движения, из которых самые аварийноопасные – это превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Конечно, профилактика способствует уменьшению числа автоаварий, но только административными мерами существенно влиять на ситуацию невозможно.

Я имею в виду, прежде всего, то, что большое число водителей, садясь за руль, не осознают свою ответственность. Практика и тяжелые последствия ДТП свидетельствуют, что многие цинично пренебрегают правилами дорожного движения, подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Можно до бесконечности винить сотрудников МВД, службу ГАИ. При этом надо иметь в виду, что ежегодно более 70 тысяч водителей подвергаются административному наказанию за нарушения дорожных правил.

Позволю себе конкретизировать группы повышенного риска.

Это, прежде всего, водители праворульных автомобилей. На их долю приходится в среднем 60% всех происшествий на дорогах. В том же ряду – кустарно переоборудованные, изношенные, постоянно перегружаемые транспортные средства, без ремней безопасности, со срезанными крышами, которые используются в туристических пассажироперевозках.

Не менее рискованными водителями являются многие владельцы микроавтобусов, постоянно спешащие, подвергающие риску жизнь и здоровье пассажиров – их часто отличает безответственное вождение. Беспокойство вызывает опасное вождение автобусов, в которых находятся до 40 и более туристов, включая детей.

Подчеркиваю, соблюдение правил дорожного движения – это прямая личная обязанность каждого, кто управляет транспортным средством.

Законопослушная модель поведения на дорогах во взаимосвязи с административными мерами – это единственный выход из сложившейся ситуации. Она сложная, и заставляет действовать нас решительно, потому что от принимаемых мер и сознательности каждого водителя зависит жизнь и здоровье наших соотечественников и гостей страны.

Призываю вас к пониманию личной ответственности и строгому соблюдению Правил дорожного движения», – сказал министр

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 12 августа 2023 00:33

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