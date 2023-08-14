31 ГОД НАЗАД В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Война продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии.

14 августа – День памяти защитников Отечества. В этот день во всех городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне абхазского народа 1992-93 гг.

31 год назад на территорию Абхазии вошли войска Государственного совета Грузии. Официальным поводом переброски грузинских войск стало утверждение Госсовета, что министр внутренних дел Грузии Роман Гвенцадзе и 12 заложников, захваченных звиадистами, находятся в Абхазии. Тбилисские власти говорили и о необходимости «охраны железной дороги», которая на деле вылилась в вооруженную агрессию против Абхазии.

На 14 августа 1992 года было назначено обсуждение в Верховном совете Абхазии проекта «Договора об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой Грузия», разработанного доктором юридических наук Тарасом Шамба, однако этого не случилось. Грузинские власти выбрали военный путь решения проблемы взаимоотношений с Абхазией.

Верховный совет Абхазии расценил действия Госсовета Грузии как «подготовленную оккупацию территории суверенной Абхазии».

В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии».

По данным, которые приведены кандидатом исторических наук полковником Валико Пачулия в предисловии к книге «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992-1993 гг.) Документы и материалы», «в целом, в грузино-абхазской войне с абхазской стороны принимало участие 18 150 человек. Из них: непосредственных участников боевых действий – 13 970 человек, служащих тыловых служб – 4 180 человек. Число добровольцев – 2 310 человек. Число воевавших на разных фронтах:

на Гумистинском фронте – 12 520 чел.

в Восточном фронте – 5 630 чел.

на Гагрском фронте – 1 600 чел. (фронт действовал всего 1,5 месяца).

Раненых на войне - 7 тысяч человек.

Безвозвратные потери – до 2 тысяч человек.

Обращение председателя Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба к народу:

«Уважаемые граждане Абхазии!

Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пытались решать эти проблемы мирным цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии. Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор, и народы нашли взаимопонимание.

На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то, оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска.

Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в других регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной Родины.

Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, когда избивают людей! когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет уничтожаться…

Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушения в Абхазии, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии.

14 августа 1992 года».

Постановление президиума Верховного совета Республики Абхазия: «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии»

В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на территорию Республики Абхазия, возникшей реальной угрозой суверенитету Республики Абхазия, жизни населения.

Президиум Верховного совета Республики Абхазия постановляет:

Провести мобилизацию взрослого населения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в полк Внутренних войск.

Командиру полка Внутренних войск сформировать на базе полка 5 батальон по 500 человек каждый.

14 августа 1992 год.

Председатель Верховного совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба».