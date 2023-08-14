31 ГОД НАЗАД В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. 31 год назад, 14 августа грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Началась Отечественная война народа Абхазии.
Грузия попыталась за несколько дней реализовать план по оккупации под кодовым названием «Меч». Председатель Верховного совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию.
Война продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии.
14 августа – День памяти защитников Отечества. В этот день во всех городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне абхазского народа 1992-93 гг.
31 год назад на территорию Абхазии вошли войска Государственного совета Грузии. Официальным поводом переброски грузинских войск стало утверждение Госсовета, что министр внутренних дел Грузии Роман Гвенцадзе и 12 заложников, захваченных звиадистами, находятся в Абхазии. Тбилисские власти говорили и о необходимости «охраны железной дороги», которая на деле вылилась в вооруженную агрессию против Абхазии.
На 14 августа 1992 года было назначено обсуждение в Верховном совете Абхазии проекта «Договора об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой Грузия», разработанного доктором юридических наук Тарасом Шамба, однако этого не случилось. Грузинские власти выбрали военный путь решения проблемы взаимоотношений с Абхазией.
Верховный совет Абхазии расценил действия Госсовета Грузии как «подготовленную оккупацию территории суверенной Абхазии».
В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии».
По данным, которые приведены кандидатом исторических наук полковником Валико Пачулия в предисловии к книге «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992-1993 гг.) Документы и материалы», «в целом, в грузино-абхазской войне с абхазской стороны принимало участие 18 150 человек. Из них: непосредственных участников боевых действий – 13 970 человек, служащих тыловых служб – 4 180 человек. Число добровольцев – 2 310 человек. Число воевавших на разных фронтах:
на Гумистинском фронте – 12 520 чел.
в Восточном фронте – 5 630 чел.
на Гагрском фронте – 1 600 чел. (фронт действовал всего 1,5 месяца).
Раненых на войне - 7 тысяч человек.
Безвозвратные потери – до 2 тысяч человек.
Обращение председателя Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба к народу:
«Уважаемые граждане Абхазии!
Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пытались решать эти проблемы мирным цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии. Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор, и народы нашли взаимопонимание.
На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то, оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска.
Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в других регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной Родины.
Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, когда избивают людей! когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет уничтожаться…
Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушения в Абхазии, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии.
14 августа 1992 года».
Постановление президиума Верховного совета Республики Абхазия: «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии»
В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на территорию Республики Абхазия, возникшей реальной угрозой суверенитету Республики Абхазия, жизни населения.
Президиум Верховного совета Республики Абхазия постановляет:
Провести мобилизацию взрослого населения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в полк Внутренних войск.
Командиру полка Внутренних войск сформировать на базе полка 5 батальон по 500 человек каждый.
14 августа 1992 год.
Председатель Верховного совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба».
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