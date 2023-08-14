ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО СЛУЧАЮ 31-ОЙ ГОДОВЩИНЫ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

31 год назад, 14 августа 1992 года, началась одна из самых трагических страниц в истории нашего народа - Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. Враг вероломно вторгся в нашу мирную страну, сея вокруг себя хаос и разрушения. С целью навязать силой свою волю нашему народу, Руководство Грузии тех лет предпочло языку дипломатии грохот пушек и танков. Вчерашние рецидивисты, наделённые функциями регулярной армии, начали зверствовать с остервенением карателей по всей республике. Убийства по признакам национальной принадлежности, мародёрство в отношении мирного населения, варварское разграбление общественного имущества и национального достояния захлестнули всю Абхазию. Но наш народ не дрогнул и на призыв своего выдающегося лидера В.Г. Ардзинба встал на защиту своей Родины. Наряду с абхазами в защиту справедливости встали представители разных национальностей нашей многонациональной страны: русские, армяне, греки, грузины и другие.

На призыв помощи откликнулись наши братья с Северного Кавказа и соотечественники, проживавшие в различных странах мира, добровольцы юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял своё право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперёд предопределило историческую судьбу абхазского народа.

Вечная память героям, не дожившим до светлого Дня Победы, низкий поклон ветеранам и народу победителю, мира и процветания Республике Абхазия.