В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В ПАРКЕ СЛАВЫ
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. по случаю 31 годовщины со дня начала войны.
В церемонии возложения приняли участие ветераны войны и семьи погибших, вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, руководство судейского сообщества, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, депутаты Народного Собрания – Парламента, члены правительства, представители общественности: горожане.
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