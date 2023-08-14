В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В ПАРКЕ СЛАВЫ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. по случаю 31 годовщины со дня начала войны.