СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В селе Нижняя Эшера состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба по случаю 31-ой годовщины Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, руководители судейского сообщества, председатель Совета безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, депутаты Народного Собрания – Парламента, члены правительства, ветераны войны, общественность.
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