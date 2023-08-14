СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С 31-й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . 14 августа Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба обратился к народу в связи с 31-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

«Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов! Уважаемые граждане Республики Абхазия!

14 августа 1992 года народ Республики Абхазия вступил в неравный бой с жестоким агрессором, твердо осознавая, что проиграть не имеет права, ибо решалась судьба Родины.

Принесенное войной горе только сильнее сплотило жителей нашей многонациональной республики, отстоявших право жить в своем независимом государстве.

Самое дорогое для человека – это жизнь, и наши защитники, не раздумывая, жертвовали ею за счастье и будущее Абхазии. Победа далась дорогой ценой.

Мы чтим память всех сражавшихся и пожертвовавших своей жизнью ради Отечества. Наш долг перед ними – дальнейшее строительство и укрепление Абхазского государства».