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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С 31-й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 13:19
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С 31-й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. 14 августа Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба обратился к народу в связи с 31-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В обращении говорится:

«Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов! Уважаемые граждане Республики Абхазия!

14 августа 1992 года народ Республики Абхазия вступил в неравный бой с жестоким агрессором, твердо осознавая, что проиграть не имеет права, ибо решалась судьба Родины.

Принесенное войной горе только сильнее сплотило жителей нашей многонациональной республики, отстоявших право жить в своем независимом государстве.

Самое дорогое для человека – это жизнь, и наши защитники, не раздумывая, жертвовали ею за счастье и будущее Абхазии. Победа далась дорогой ценой.

Мы чтим память всех сражавшихся и пожертвовавших своей жизнью ради Отечества. Наш долг перед ними – дальнейшее строительство и укрепление Абхазского государства».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 13:24

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