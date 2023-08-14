ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: СКЛОНЯЕМ СВОИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ПРОЯВЛЯЛ СТОЙКОСТЬ И ГЕРОИЗМ И САМООТВЕРЖЕННО СРАЖАЛСЯ С ВРАГОМ

«14 августа 1992 года началась самая кровопролитная война в новейшей истории Абхазии.

413 дней Отечественной войны в Абхазии – это 413 дней героического подвига народа Абхазии во имя свободы и независимости родной земли.

31 год назад на рассвете отряды национальной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Во вторжении участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии. Так началась Отечественная война народа Абхазии.

План вторжения в Абхазию имел кодовое названием «Меч».

14 августа 1992 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба сделал телеобращение к народу Абхазии, в котором, в частности, сказал: «...На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии. На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим…»

Президиум Верховного Совета Абхазии в тот же день объявил о мобилизации граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно.

14 августа - в день памяти и скорби, склоняем свои головы перед теми, кто проявлял стойкость и героизм и самоотверженно сражался с врагом, кто ценою собственной жизни принес долгожданную Победу. В этот день мы вспоминаем наших защитников - павших и выживших! В этот день мы вспоминаем наших Героев!

Вечная Слава сынам и дочерям Абхазии!

Вечная Слава нашим Героям!»