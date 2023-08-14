В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ГЕРОЕВ ВСТАВШИХ НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ РОДИНЫ
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. Обращение РОО ветеранов ОВ народа Абхазии «Аруаа» по случаю 31-ой годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
«Сегодня в нашей стране приспущены государственные флаги. В День памяти и скорби мы вспоминаем всех героев вставших на защиту нашей Родины и отдавших свои жизни за нашу Свободу.
Тысячи мирных жителей – абхазов, армян, русских, греков, женщин, детей и стариков были зверски убиты, замучены в камерах пытками, сожжены и заживо закопаны в землю. В жилах стынет кровь когда вспоминаешь зверства грузинской военщины, неонацистов и уголовных преступников, которые были выпущены из грузинских тюрем и отправлены на войну в Абхазию.
Это не первая агрессия Грузии против Абхазии. С 1918 по 1921 гг. Абхазия была оккупирована грузинскими войсками, которые были изгнаны отрядами «Киараз» при поддержке 9-ой армии в марте 1921 г.
В советское время массово переселяли десятки тысяч грузин в Абхазию с целью изменения демографической ситуации в пользу грузинского этноса. Со второй половины 40-х до середины 50-х годов прошлого века закрывали абхазские школы и запрещали общаться на абхазском языке .
Народ, который в течение века подвергался системному геноциду от мала до велика встал на защиту своей Родины. Наши братья из Северного Кавказа, диаспора, казаки юга России подняли добровольческое знамя и с оружием в руках покрыли себя неувядаемой славой защищая Абхазию. Мы никогда не забудем их подвиг.
Во главе с Великим Владиславом наш народ победил в этой войне и изгнал врага с многострадальной земли.
Мы преклоняем свои головы перед памятью все погибших в боях за Родину. Скорбь в наших сердцах и в нашей памяти останется навсегда.
Несмотря на все попытки реваншизма со стороны Грузии, благодаря всем кто защищал и продолжает защищать Абхазию, 30 лет она живет мирной жизнью.
Вечная память и вечная слава Героям войны!
Лучшей данью перед их памятью является свободная и процветающая Апсны!»
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