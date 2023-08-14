«Сегодня в нашей стране приспущены государственные флаги. В День памяти и скорби мы вспоминаем всех героев вставших на защиту нашей Родины и отдавших свои жизни за нашу Свободу.

Тысячи мирных жителей – абхазов, армян, русских, греков, женщин, детей и стариков были зверски убиты, замучены в камерах пытками, сожжены и заживо закопаны в землю. В жилах стынет кровь когда вспоминаешь зверства грузинской военщины, неонацистов и уголовных преступников, которые были выпущены из грузинских тюрем и отправлены на войну в Абхазию.

Это не первая агрессия Грузии против Абхазии. С 1918 по 1921 гг. Абхазия была оккупирована грузинскими войсками, которые были изгнаны отрядами «Киараз» при поддержке 9-ой армии в марте 1921 г.

В советское время массово переселяли десятки тысяч грузин в Абхазию с целью изменения демографической ситуации в пользу грузинского этноса. Со второй половины 40-х до середины 50-х годов прошлого века закрывали абхазские школы и запрещали общаться на абхазском языке .

Народ, который в течение века подвергался системному геноциду от мала до велика встал на защиту своей Родины. Наши братья из Северного Кавказа, диаспора, казаки юга России подняли добровольческое знамя и с оружием в руках покрыли себя неувядаемой славой защищая Абхазию. Мы никогда не забудем их подвиг.

Во главе с Великим Владиславом наш народ победил в этой войне и изгнал врага с многострадальной земли.

Мы преклоняем свои головы перед памятью все погибших в боях за Родину. Скорбь в наших сердцах и в нашей памяти останется навсегда.

Несмотря на все попытки реваншизма со стороны Грузии, благодаря всем кто защищал и продолжает защищать Абхазию, 30 лет она живет мирной жизнью.

Вечная память и вечная слава Героям войны!

Лучшей данью перед их памятью является свободная и процветающая Апсны!»