АБХАЗСКИЙ ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ЛЕОНИД АГРБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . С 12 августа спортсмен секции парусного спорта Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Леонид Агрба, в составе сборной команды г. Сочи, принимает участие в Международных соревнованиях по парусному спорту «Мемориал И.С. Исакова» в г. Севан, Армении. Леонид представляет детский парусный клуб «Sail in Sochi», пгт. «Сириус» и выступает в соревнованиях по парусному спорту в классе «Оптимист».

Соревнования проводятся на территории яхт-клуба АФПС, г. Севан, и на акватории оз. Севан где борются яхтсмены от 9-ти лет до 21 года из Армении, России, Грузии.

Абхазский юный спортсмен приходит в гонках в первой пятерке среди младших юношей своего класса.

Результаты соревнований будут известны после окончания всех гонок 17 августа.

Леонид Агрба прошел подготовку в Сухумском Яхт клубе «Амра» под руководством тренера Владимира Калинина.