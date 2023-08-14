АБХАЗСКИЙ ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ЛЕОНИД АГРБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. С 12 августа спортсмен секции парусного спорта Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Леонид Агрба, в составе сборной команды г. Сочи, принимает участие в Международных соревнованиях по парусному спорту «Мемориал И.С. Исакова» в г. Севан, Армении. Леонид представляет детский парусный клуб «Sail in Sochi», пгт. «Сириус» и выступает в соревнованиях по парусному спорту в классе «Оптимист».
Соревнования проводятся на территории яхт-клуба АФПС, г. Севан, и на акватории оз. Севан где борются яхтсмены от 9-ти лет до 21 года из Армении, России, Грузии.
Абхазский юный спортсмен приходит в гонках в первой пятерке среди младших юношей своего класса.
Результаты соревнований будут известны после окончания всех гонок 17 августа.
Леонид Агрба прошел подготовку в Сухумском Яхт клубе «Амра» под руководством тренера Владимира Калинина.
Последнее от Super User
- В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ГЕРОЕВ ВСТАВШИХ НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ РОДИНЫ
- ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: СКЛОНЯЕМ СВОИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ПРОЯВЛЯЛ СТОЙКОСТЬ И ГЕРОИЗМ И САМООТВЕРЖЕННО СРАЖАЛСЯ С ВРАГОМ
- СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С 31-й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
- СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В ПАРКЕ СЛАВЫ