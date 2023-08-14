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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ЛЕОНИД АГРБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 20:12
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АБХАЗСКИЙ ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ЛЕОНИД АГРБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. С 12 августа спортсмен секции парусного спорта Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Леонид Агрба, в составе сборной команды г. Сочи, принимает участие в Международных соревнованиях по парусному спорту «Мемориал И.С. Исакова» в г. Севан, Армении. Леонид представляет детский парусный клуб «Sail in Sochi», пгт. «Сириус» и выступает в соревнованиях по парусному спорту в классе «Оптимист».

Соревнования проводятся на территории яхт-клуба АФПС, г. Севан, и на акватории оз. Севан где борются яхтсмены от 9-ти лет до 21 года из Армении, России, Грузии.

Абхазский юный спортсмен приходит в гонках в первой пятерке среди младших юношей своего класса.

Результаты соревнований будут известны после окончания всех гонок 17 августа.

Леонид Агрба прошел подготовку в Сухумском Яхт клубе «Амра» под руководством тренера Владимира Калинина.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 20:16

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