АЭЛИТА АХИБА НАПРАВИЛА ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС СУПРУГЕ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. Жена президента Абхазии Аэлита Ахиба направила приветственный адрес супруге президента Сирии Асме Аль-Асад по случаю запуска национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных.
Мероприятие проходило 12 августа в Дамаске под патронажем первой леди САР, куда и была приглашена А. Ахиба.
Аэлита Ахиба от лица всех женщин, всех матерей Абхазии и от себя лично поздравила супругу сирийского президента с таким важным событием.
В приветственном послании говорится:
«Ваше превосходительство госпожа первая леди Асма Аль-Асад!
От лица всех женщин, всех матерей Абхазии и от себя лично позвольте поздравить Вас с таким важным событием – запуском национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных.
Вас знают как одну из ярчайших первых леди во всем мире. Ваши милосердие, красота и скромность, высокая эрудированность и стойкость позволяют назвать Вас образцом настоящей арабской женщины, жены и матери. Неспроста в соседних арабских странах про Вас говорят: «Мудрая и смелая, словно жена Пророка Мухаммада».
Вы, будучи верной и мудрой супругой Господина Башара Аль-Асада, также поддерживали его в деле установления и сохранения мира и спокойствия в Сирийской Арабской Республике.
Ваши несгибаемая воля и сила духа вдохновляют всех людей в мире бросать вызов трудностям и испытаниям, не сдаваться и надеяться на лучшее.
Несмотря на нелегкую обстановку как в Сирии, так и на международной арене, Вы упорно продолжаете осуществлять важнейшую деятельность.
Вы курируете множество программ, благотворительных фондов, которые призваны помочь всем нуждающимся: инвалидам войны, сиротам, больным и неимущим.
Хочу выразить бесконечную поддержку и благодарность за Ваш неоценимый вклад в улучшение жизни людей во всем мире.
Пользуясь случаем, позвольте поздравить Вас, уважаемая госпожа Асма Аль-Асад, с Днем рождения. Желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, терпения и сил для воплощения всех благих дел.
Мира и процветания всему сирийскому народу!»
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