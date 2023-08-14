ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . В территориальном отделении Службы судебных исполнителей г. Сухум, Сухумского и Гулрыпшского районов на исполнении находилось исполнительное производство в отношении должника – организации ООО «Касатка», у которого имелась задолженность перед взыскателем ОАО «ПО «Севмаш» в размере 247 500, 28 руб. и госпошлина в размере 6 500 руб. Принятыми мерами Службой судебных исполнителей Министерство юстиции Республики Абхазия с должника взыскано вышеуказанная сумма и направлено взыскателю.

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Взысканы долги и с Джопуа, у которого имеется кредиторская задолженность перед О... «С…». 70 000 руб. направлено взыскателю.

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В территориальном отделении Службы судебных исполнителей г. Сухум, Сухумского и Гулрыпшского районов на исполнении находится исполнительное производство в отношении должника – организации ОАО «Сб…», у которой имеется задолженность по налоговым платежам. Принятыми мерами с должника было взыскано 50 000 руб. и направлено в бюджет Республики Абхазия.

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Принятыми мерами с должника – организации ООО «Х…», было взыскано 47 000 руб. и направлено в бюджет Республики Абхазия.