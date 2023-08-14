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Абхазия Информ

МИНИСТР ВД ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 20:36
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МИНИСТР ВД ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В МВД прошла рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Генерал-майора Роберта Киут с первым заместителем министра внутренних дел Южной Осетии полковником Эриславом Мамиевым.

Роберт Киут отметил важность развития двусторонних отношений, подчеркнув символичность визита братьев осетин в памятный день -31-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии.

Он поблагодарил членов осетинской делегации за вклад, внесенный осетинскими добровольцами в ходе войны в Абхазии 1992-1993гг.

В свою очередь, Эрислав Мамиев выразил благодарность за оказанный абхазской стороной прием и пригласил Роберта Киут с ответным визитом в Южную Осетию.

Во встрече приняли заместители министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Тенгиз Нармания.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 20:55

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