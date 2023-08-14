КРУПНЫЙ ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН СЕГОДНЯ В СУХУМЕ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . В районе Турбазы, по улице Акиртава, загорелись несколько домов. Пожарные выехали по срочному вызову в 12 часов 39 минут.

На момент прибытия их к месту возгорания горела кровля гостевого дома. Пламя перекидывалось на другие строения. Стремительному распространению огня способствовал тот факт, что загоревшиеся дома в основном относились к старому жилищному фонду, их перекрытия были деревянными, а стены отделаны дранкой. К тому же район пожара был плотно застроен.

Огонь тушили 6 расчетов огнеборцев из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры. К месту пожара прибыли также спасатели и медики МЧС Абхазии.

При тушении огня в одном из охваченных пламенем домов сдетонировали пиротехнические изделия, что в свою очередь могло привести к еще большему распространению огня. Однако усилиями пожарных пламя было локализовано и потушено.

От огня удалось отстоять здание музыкальной школы, стоящей вблизи загоревшихся домов. Она частично обгорела.

В результате пожара 4 дома сгорели полностью, два строения повреждены частично. Никто из людей не пострадал.