 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРУПНЫЙ ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН СЕГОДНЯ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 20:56
Оцените материал
(0 голосов)
КРУПНЫЙ ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН СЕГОДНЯ В СУХУМЕ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В районе Турбазы, по улице Акиртава, загорелись несколько домов. Пожарные выехали по срочному вызову в 12 часов 39 минут.

На момент прибытия их к месту возгорания горела кровля гостевого дома. Пламя перекидывалось на другие строения. Стремительному распространению огня способствовал тот факт, что загоревшиеся дома в основном относились к старому жилищному фонду, их перекрытия были деревянными, а стены отделаны дранкой. К тому же район пожара был плотно застроен.

Огонь тушили 6 расчетов огнеборцев из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры. К месту пожара прибыли также спасатели и медики МЧС Абхазии.

При тушении огня в одном из охваченных пламенем домов сдетонировали пиротехнические изделия, что в свою очередь могло привести к еще большему распространению огня. Однако усилиями пожарных пламя было локализовано и потушено.

От огня удалось отстоять здание музыкальной школы, стоящей вблизи загоревшихся домов. Она частично обгорела.

В результате пожара 4 дома сгорели полностью, два строения повреждены частично. Никто из людей не пострадал.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ВД ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.